В Индии зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса

За последние сутки в Индии зафиксировали рекорд по числу смертей от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Times of India со ссылкой на официальную статистику.

По предварительным данным, погибли 918 человек. Издание отмечает, что число смертей за сутки впервые перешло отметку в 900 случаев. За последний месяц от осложнений погибло более 20 тысяч человек, всего за время пандемии - 40,6 тысяч человек.

Число заражений коронавирусом за последние сутки в стране превысило 56,2 тысячи. Всего в Индии инфицированы более 1,9 миллиона человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 августа превысило 18,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.