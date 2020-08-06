https://news.day.az/world/1259962.html Число зараженных COVID-19 в мире превысило 19 миллионов
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 19 миллионов
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 19 миллионов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "worldometers", число зараженных достигло 19 006 692.
Согласно информации, от коронавируса умерли 711 876 человек, вылечились 12 193 573 человека.
Отметим, США, Бразилия и Индия находятся в первой "тройке" стран с самым высоким уровнем заражения коронавирусом.
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