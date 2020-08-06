Трамп потребовал перенести президентские дебаты

Президент США Дональд Трамп потребовал перенести на более ранний срок президентские дебаты, назначенные на 29 сентября, потому, что голосование по почте может начаться раньше этой даты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава США написал в Twitter.

"Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше", - говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что считает дебаты своим гражданским долгом.

Ранее стало известно, что президентские дебаты в США пройдут 29 сентября в Кливленде (Огайо), 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. От республиканцев баллотируется нынешний президент Дональд Трамп. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.