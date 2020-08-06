Самый богатый человек мира заработал на акциях своей компании миллиарды долларов

Самый богатый человек мира Джефф Безос и глава Amazon продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes USA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После уплаты налогов Безос заработал около 2,4 миллиарда долларов. Сделки прошли 3 и 4 августа, пишет издание. За несколько дней до этого Amazon отчитался о росте квартальной выручки на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила 10,3 доллара.

В этом году основатель Amazon уже продал акции на 4,1 миллиарда долларов. Только с января Безос выручил за ценные бумаги около 7,2 миллиарда долларов. На данный момент главе Amazon принадлежит более 54 миллионов акций компании. Его состояние оценивается в 190 миллиардов долларов.

Американский предприниматель через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Эксперты уверены, что это произойдет уже к 2026 году.