В мире за сутки выявлено более 259 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,61 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 259 тысяч. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 702 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

6 августа, в мире были зарегистрированы 18 614 177 инфицированных и 702 642 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 259 344, число умерших увеличилось на 6 488.

Днем ранее были выявлены 206 709 случаев заражения и 5 116 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 9 981 204. За сутки этот показатель вырос на 139 362. Число умерших там увеличилось на 4 074 и достигло 372 008. В Европейском регионе зарегистрированы 3 477 225 заразившихся и 215 168 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 178, умерли 430 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 360 721, зафиксировано 49 572 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 61 288, умерших - на 1 003.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 728 239. Далее следуют Бразилия (2 801 921), Индия (1 964 536), Россия (871 894), ЮАР (529 877), Мексика (449 961), Перу (439 890), Чили (364 723), Колумбия (334 979) и Иран (317 483).