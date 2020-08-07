Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 2 млн

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 62 538 и составило 2 027 074.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Таким образом, число инфицированных в стране превысило 2 млн. За минувшие 24 часа в Индии был также установлен новый рекорд суточного прироста числа инфицированных, который впервые превысил 60 тыс. Предыдущий рекорд был установлен 1 августа и составлял 57 118.

По информации Минздрава, число умерших из-за коронавируса выросло за сутки на 886 и достигло 41 585. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает пятое место по числу смертельных случаев после США, Бразилии, Мексики и Великобритании. По общему числу инфицированных страна занимает третье место, уступая только США и Бразилии.

Как указывает министерство, в настоящее время в Индии проходят лечение 607 384 пациента с коронавирусной инфекцией, число выздоровевших составило 1 378 105. Коэффициент выздоровления составляет 67,98%. Этот показатель в стране постоянно растет: в среду он был равен 67,19%, в понедельник - 65,76%. В середине июня коэффициент составлял порядка 53%.

Больше всего заразившихся выявлено в штатах Махараштра (468 265), Тамилнад (273 460), Андхра-Прадеш (186 461), Карнатака (151 449), а также в национальном столичном округе Дели (140 232).