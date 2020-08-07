https://news.day.az/world/1260161.html Аномальные дожди и наводнение в Южной Корее - ФОТОРЕПОРТАЖ
Аномальные дожди и наводнение в Южной Корее - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сильные дожди стали причиной наводнения в столице Южной Кореи Сеуле.
В стране вот уже несколько дней подряд идут сильные муссонные дожди, вызвавшие подъем воды в реках и оползни. С начала августа погибли 16 человек, 11 числятся пропавшими без вести, более 1,6 тысяч граждан эвакуированы.
Затоплены тысячи зданий и сельскохозугодий. Закрыты три железнодорожные ветки и 39 автомобильных шоссе. Дожди и сильный ветер прогнозируются в стране и в ближайшие дни.
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