Аномальные дожди и наводнение в Южной Корее

Сильные дожди стали причиной наводнения в столице Южной Кореи Сеуле.

В стране вот уже несколько дней подряд идут сильные муссонные дожди, вызвавшие подъем воды в реках и оползни. С начала августа погибли 16 человек, 11 числятся пропавшими без вести, более 1,6 тысяч граждан эвакуированы.

Затоплены тысячи зданий и сельскохозугодий. Закрыты три железнодорожные ветки и 39 автомобильных шоссе. Дожди и сильный ветер прогнозируются в стране и в ближайшие дни.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры из Сеула.