В Испании из-за дебошира экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку из-за пассажира, гражданина Украины, который отказался надеть маску. Об этом сообщает EFE, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации СМИ, украинец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в Мадрид.