https://news.day.az/world/1260437.html Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи
Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи
Ливан не отказывался от помощи, которую ему предложили некоторые страны после взрыва, прогремевшего в Бейруте, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Такое заявление сделало в пятницу ливанское правительство.
"Некоторые партии пытаются навредить Ливану, распространяя слухи о том, что мы отказываемся от помощи ряда стран", - приводит телеканал Al Mayadeen текст заявления правительства. Как в нем отмечается, Ливан готов принять "любую помощь дружественных государств".
Ранее, как сообщил телеканал Al Hadath, шиитская партия "Хезболлах" выступила с утверждением, что Ливан отказался от помощи Франции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре