Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 158. Такие данные обнародовал в субботу Минздрав Ливана, передает телеканал Al Arabiya. По данным ведомства, список пострадавших увеличился до 6 тыс. имен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Минздрав обнародовал список погибших с именами 152 человек. С учетом него, а также постоянно обновляемых данных, среди жертв взрыва - не менее 43 сирийцев, шестеро граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и двое египтян. Известно, что среди погибших - сотрудница посольства Германии, супруга посла Нидерландов, двое бельгийцев.

Представитель Минздрава Ливана заявил в субботу Agence France-Presse (AFP) о том, что без вести пропали более 60 человек.

В порту ливанской столицы продолжаются поисковые работы. Спасатели сосредоточились на зоне элеватора, для разбора конструкций которого нужна тяжелая техника. Остается надежда, что в районе нулевого этажа зернохранилища еще могут находиться люди.