https://news.day.az/world/1260771.html Торнадо погубило двух человек в Канаде - ВИДЕО
Торнадо погубило двух человек в Канаде - ВИДЕО
Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, сформировавшегося рядом с шоссе недалеко от города Вирден (провинция Манитоба).
Об этом сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Погибшим молодым людям было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле. Серьезные ранения получил и 54-летний мужчина, его также обнаружили в искореженном авто.
Национальное метеобюро Канады в пятницу распространило предупреждение о возможном формировании торнадо в этом районе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре