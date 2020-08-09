ЕС создаст механизм против санкций США по Севпотоку-2

Евросоюз работает над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности ограничениям США по газопроводу Северный поток-2, сообщил Интерфаксу посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", - заявил Эдерер.

ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву, напомнил посол.