https://news.day.az/world/1260884.html Акции протеста в Бейруте, пострадали более 100 военнослужащих
Акции протеста в Бейруте, пострадали более 100 военнослужащих
Порядка 105 военнослужащих Ливана получили ранения во время акций протеста в Бейруте.
Об этом со ссылкой на заявление ливанской армии сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, в числе пострадавших значатся восемь офицеров.
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