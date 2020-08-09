Акции протеста в Бейруте, пострадали более 100 военнослужащих

Порядка 105 военнослужащих Ливана получили ранения во время акций протеста в Бейруте.

Об этом со ссылкой на заявление ливанской армии сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. ​​​​

По его сведениям, в числе пострадавших значатся восемь офицеров.