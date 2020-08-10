В Венесуэле продлили карантин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в целях борьбы с пандемией COVID-19 продлил карантин до 13 сентября, действующий в стране с марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Венесуэле число инфицированных составляет 25 805 человек, 223 летальных исхода.

Глава Венесуэлы в обращении к народу подчеркнул, что карантин позволяет принять комплекс мер, необходимых для борьбы с COVID-19 в стране.

Н.Мадуро также указал, что с сегодняшнего дня по 16 августа у венесуэльцев будет семь дней "частичного и контролируемого ослабления" карантина в столичном округе и штатах Миранда, Ла-Гуайра, Сукре, Боливар и Тачира. В этих регионах будет разрешено строительство объектов гражданского строительства, деятельность строительных магазинов, химической промышленности, транспорта, банков, парикмахерских, механических мастерских и автозапчастей, медицинских и стоматологических кабинетов, предприятий по производству текстиля и др.

Внутренние и международные рейсы ограничены до 12 августа, и населению запрещено путешествовать между различными муниципалитетами страны.

За последние 24 часа в Венесуэле зарегистрировано восемь летальных исходов и 844 новых случая заражения COVID-19.