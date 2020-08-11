В Индонезии произошло мощное извержение вулкана

В Индонезии на севере острова Суматра произошло мощное извержение вулкана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео природного явления опубликовала газета The Jakarta Post.

На кадрах видно, как кратер вулкана выбросил в небо огромное облако пепла. Высота столба составила более 5 км.

После извержения вулкана туристы и местные жители пожаловались на то, что остров заполнил едкий запах гари, из-за которого "нечем дышать".

Отмечается, что этот вулкан извергался дважды днем ранее.

В результате произошедшего никто не пострадал.