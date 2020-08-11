https://news.day.az/world/1261540.html В Индонезии произошло мощное извержение вулкана - ВИДЕО
В Индонезии произошло мощное извержение вулкана - ВИДЕО
В Индонезии на севере острова Суматра произошло мощное извержение вулкана.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео природного явления опубликовала газета The Jakarta Post.
На кадрах видно, как кратер вулкана выбросил в небо огромное облако пепла. Высота столба составила более 5 км.
После извержения вулкана туристы и местные жители пожаловались на то, что остров заполнил едкий запах гари, из-за которого "нечем дышать".
Отмечается, что этот вулкан извергался дважды днем ранее.
В результате произошедшего никто не пострадал.
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