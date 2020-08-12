В России обнаружили труп загадочного существа

После шторма туристы на Сахалине обнаружили тушу странного существа. Опознать его с первого взгляда не удалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает издание "Сахалин и Курилы".

У существа имеется клюв, как у дельфина. В длину морская тварь достигает нескольких метров. Им также заинтересовались ученые, которые собираются отыскать существо и взять с него пробы.

Предполагается, что туристы обнаружили плавуна или клюворыла. Эти существа обитают в глубоких водах рядом с Сахалином, однако их редко выбрасывает на берег.