https://news.day.az/world/1261603.html В России обнаружили труп загадочного существа
В России обнаружили труп загадочного существа
После шторма туристы на Сахалине обнаружили тушу странного существа. Опознать его с первого взгляда не удалось.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает издание "Сахалин и Курилы".
У существа имеется клюв, как у дельфина. В длину морская тварь достигает нескольких метров. Им также заинтересовались ученые, которые собираются отыскать существо и взять с него пробы.
Предполагается, что туристы обнаружили плавуна или клюворыла. Эти существа обитают в глубоких водах рядом с Сахалином, однако их редко выбрасывает на берег.
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