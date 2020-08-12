Число случаев COVID-19 в мире превысило 20 млн

По состоянию на 12 августа в мире выявлено 20 120 919 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За минувшие сутки зафиксировано 213 577 случаев COVID-19. При этом скончались от болезни 4 806 человек.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 736 766 человек.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США - 5 039 709. Смертельных исходов в стране - 162 104.