В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 622 человек с коронавирусом. На 12 августа в Москве зафиксировано более 249,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 192,7 тыс. пациентов.