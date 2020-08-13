В США за сутки выявлено свыше 55 тысяч случаев коронавируса

В США за минувшие сутки выявлено более 55 тысяч случаев коронавирусной инфекции. На это указывают данные Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В общей сложности в стране число инфицированных COVID-19 достигло 5 197 748. Скончались 166 038 человек, выздоровели - 1 755 225.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Нью-Йорке - 32 797.