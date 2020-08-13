Замгоссекретаря США заявил, что ФБР будет расследовать взрыв в Бейруте

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил в четверг, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США присоединится к установлению обстоятельств взрыва в Бейруте, произошедшего 4 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.