https://news.day.az/world/1262145.html Замгоссекретаря США заявил, что ФБР будет расследовать взрыв в Бейруте
Замгоссекретаря США заявил, что ФБР будет расследовать взрыв в Бейруте
Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил в четверг, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США присоединится к установлению обстоятельств взрыва в Бейруте, произошедшего 4 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.
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