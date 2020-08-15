https://news.day.az/world/1262498.html Россия охвачена лесными пожарами - ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия охвачена лесными пожарами - ФОТОРЕПОРТАЖ
Пресс-служба Авиалесоохраны РФ сообщила, что за минувшие сутки лесопожарные службы потушили 57 лесных пожаров в России на площади более 3,2 тысяч га.
Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, в конце июля лесной пожар был потушен на территории Забайкальского национального парка в Бурятии. До этого лесопожарные службы также ликвидировали все природные пожары на Чукотке.
В настоящее время сохраняется режим ЧС на всей территории Томской области, Республики Саха (Якутия), и в некоторых районах Свердловской области, Омской области и Красноярского края.
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