Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки [нарушений]", - отмечается в документе.

ВБ отмечает, что будет проведен "систематический обзор и оценка изменений данных" последних пяти публикаций Doing Business. "Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов [соответственно]. Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business", - подчеркивается в сообщении.

В организации подчеркнули, что "будут действовать на основе полученных результатов" и скорректируют в прошлых публикациях данные по странам, "которые больше всего пострадали от нарушений".

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и власти стран, которые больше всего пострадали от допущенных нарушений [при сборе] данных", - указали в ВБ.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28 место. При этом, как сообщил в октябре прошлого года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.