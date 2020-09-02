https://news.day.az/world/1267272.html В Колумбии упал самолет
В Колумбии упал самолет
Один человек получил травмы при падении легкого самолета в центральной части Колумбии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.
По ее данным, инцидент произошел во вторник утром в муниципалитете Пуэрто-Лопес (центральный департамент Мета). Самолет, который использовался для проведения фумигации, упал через несколько минут после взлета. Пилот получил травмы, он был доставлен в ближайшую больницу.
Власти начали расследование причин инцидента.
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