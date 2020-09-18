Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке "Северного потока-2"

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента - по экономике и энергетике. Глава этого комитетата Клаус Эрнст поддерживает проект, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет. Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "Союз 90/Зеленые". Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче", - заявила председатель заседания вице-президент бундестага Петра Пау.

Бундестаг сегодня не голосует по существу по этому предложению, отметила она. Фракция "Зеленые" ранее внесла в бундестаг предложение об остановке "Северного потока 2".

Выступая в бундестаге перед голосованием, премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Шлезвиг подчеркнула, что чудовищность угроз США в адрес порта Мукран Германии, где создается логистическая база для достройки "Северного потока 2".

"Угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного - они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален".

Глава региона Германии подчеркнула, что раньше нельзя было представить такие угрозы от США - союзника, которому ФРГ многим обязана:

"То, что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны".