В Великобритании начинается вторая волна COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Джонсона, новая волна коронавируса началась по всей Европе.

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. ... Мы хотим держать экономику открытой ... мы хотим, чтобы бизнес развивался", - сказал премьер, отметив, что единственный способ добиться этого - следовать инструкциям.

Он добавил, что введение национального карантина является "последней мерой, которой кто-либо желает".