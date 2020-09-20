За сутки в Грузии выявлено 196 случаев коронавируса

За последние сутки в Грузии зафиксировано 196 случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 за последние 24 часа увеличилось на 13. Общее число выписавшихся из ковид-центров теперь составляет 1 494.

Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля. С того времени в Грузии зафиксировано 3 502 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Кроме того, 41 гражданина Грузии доставили на лечение из-за границы. За время пандемии в стране скончались 19 человек с COVID-19.

Сейчас в режиме карантина остаются 5 014 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах - 836.

Согласно данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 19 сентября тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 542,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов превышает 548 тысяч.