В России впервые с июля выявили более 40 тыс. случаев коронавируса за неделю

В России число подтвержденных за неделю случаев коронавируса превысило 40 тысяч впервые с июля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, с 14 по 20 сентября стало известно о 40 588 случаях инфицирования против 37 306 неделей ранее. Максимальное число зафиксированных случаев пришлось на период 20-26 июля, когда было обнаружено заражение у 40 939 человек.

Число выздоровевших сократилось и составило 33 132 на этой неделе, в то время как на прошлой от инфекции вылечились 35 276 пациентов.

Также за эти семь дней умерли 840 человек с коронавирусом против 758 на прошлой неделе.