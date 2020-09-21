В российских морепродуктах в Китае нашли COVID-19

В морепродуктах из России, которые были импортированы в Китай, обнаружили следы нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О наличии коронавируса в упаковке замороженных морепродуктов заявил центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь.

Наличие COVID-19 было установлено в рамках стандартной проверки товаров, проходившей в столице провинции, городе Чанчунь.

Кроме того, центр выявил лиц, которые контактировали с поставкой, и обязал их пройти 14-дневный карантин. Они уже получили отрицательные результаты на коронавирус.

Власти подчеркнули, что морепродукты из той же партии попали в город Фуюй, поэтому они обратились к местным жителям с просьбой пройти тестирование на COVID-19, если они могли контактировать с данной поставкой.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов - умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.