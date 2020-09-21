Мужчина ранил пять человек ножом возле детсада в Китае

На юге Китая мужчина совершил нападение с ножом недалеко от детского сада. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу в 07.00 по местному времени или 02.00 по мск.

По предварительным данным, в результате нападения ранения получили пять человек. Все они были госпитализированы. Издание не уточняет количество пострадавших детей.

На месте работают спасательные службы. Злоумышленник был задержан.