В Канаде появилась первая в мире подписка на пиццу

В канадском городе Торонто закусочная General Assembly запустила первую в мире подписку на пиццу. За фиксированную плату заведение будет доставлять на дом определенное количество порций, пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Такая услуга будет стоить не меньше 39 канадских долларов в месяц. За эту сумму пиццерия доставит клиенту набор из четырех, шести, восьми или десяти итальянских блюд. Пять-семь минут в духовке - и вкусная пицца готова.

Несмотря на то, что пиццу доставляют замороженной, в компании уверяют, что их продукт не похож на полуфабрикаты, которые можно купить в любом супермаркете.

Клиент может выбрать из шести видов пиццы, включая классическую Маргариту и пиццу для веганов.