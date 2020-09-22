https://news.day.az/world/1272832.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 268 тысяч
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 268 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 574.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 304 610, за прошедшие 24 часа 1 734 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 202 человека, общее число выздоровевших достигло 268 435.
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