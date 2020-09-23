Макрон заявил, что коллективная безопасность Европы не будет доверена третьим странам

Европа должна построить новые рамки коллективной безопасности вместе с соседними государствами, однако не будет полагаться в этом вопросе не соглашения между третьими странами. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

"Я хочу предельно ясно заявить, что мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам, кроме самой Европы, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что мы, европейцы, сможем вновь задействовать рамки всеобъемлющего и амбициозного обсуждения со всеми нашими соседями по вопросам нашей коллективной безопасности и построить новые рамки".

Макрон указал, что нельзя отрицать зависимость коллективной безопасности и стабильности европейских стран от соглашений, заключенных еще между СССР и США. "Эти соглашения постепенно отменялись за последнее десятилетие. Окончание ДРСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] (в 2019 году - прим. ТАСС) стало важным этапом, о котором не следует молчать", - отметил он.