https://news.day.az/world/1273161.html В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 16. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.
"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 5 100 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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