В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 16. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 100 человек, у которых был подтвержден коронавирус.