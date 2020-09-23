Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили оборонительные силы Дании.

Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока не известна. На месте находятся спасатели из Дании и Швеции. Согласно сайту мониторинга судов Marinetraffic, судно Ice Rose, столкнувшееся с российским военным кораблем, следовало из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

По сообщению Шведского телевидения (SVT), в районе столкновения было туманно. Пострадавших в ходе случившегося нет. По его информации, после инцидента людей с судов не эвакуировали.

По данным датских военных, российский корабль врезался в двигавшееся грузовое судно, которое получило пробоину. Утечки нефти не произошло. При этом, по данным издания Sofart, на российском корабле могла быть отключена автоматическая система идентификации судов.

Как сообщил ТАСС источник в службах судоходства, российский малый противолодочный корабль столкнулся в Балтийском море с гражданским судном, шедшим, по предварительным данным, под флагом Маршалловых островов.

"Малый противолодочный корабль столкнулся с рефрижераторным судном, шедшим под флагом Маршалловых остовов. Жертв и пострадавших нет, предварительно, корабль получил незначительные повреждения", - сказал собеседник агентства.

Отметим, судно Ice Rose, как следует из базы данных Equasis, находится в эксплуатации у швейцарской компании Maestro Shipping SA и ходит под флагом Маршалловых островов.