https://news.day.az/world/1273491.html В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом
Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5100 до 5115.
"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 279 358 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 240 352 человек.
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