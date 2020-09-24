В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5100 до 5115.

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 279 358 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 240 352 человек.