Кабмин Израиля утвердил ужесточение карантина на две недели

Правительство Израиля утвердило в четверг ужесточение введенного неделю назад карантина до тотального на две недели с 25 сентября из-за коронавируса. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с пятницы до начала второй декады октября будут работать только продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия, производственный цикл которых невозможно остановить. Акции протеста и уличные молитвы можно будет проводить только при условии размещения людей в специальных "капсулах" по 20 человек не далее 1 км от их места жительства.

Вопрос ужесточения карантина, как ожидается, будет вынесен в четверг на утверждение Кнессета (парламента страны).

18 сентября в Израиле начался уже второй в этом году период карантина. Первый действовал с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 17 сентября - более 6 тыс., 23 сентября - около 7 тыс.