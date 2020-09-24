В 2020 году в Турции предотвратили более 150 терактов "ИГ"

В 2020 году силы безопасности Турции предотвратили 152 теракта международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, силовики захватили 26,8 тонн взрывчатых веществ.

В начале сентября Сойлу сообщал о поимке одного из главарей "ИГ" в Турции, который готовил крупный теракт в Стамбуле.