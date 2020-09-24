https://news.day.az/world/1273684.html Во Франции очевидцы сняли на видео смерч в нескольких метрах от себя - ВИДЕО
Во Франции очевидцы сняли на видео смерч в нескольких метрах от себя - ВИДЕО
Во Франции очевидцы сняли на видео смерч, который образовался в воде в нескольких метрах от них.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во Франции очевидцы сняли на видео смерчидеозапись была опубликована в Twitter.
По словам одной из свидетелей такого редкого зрелища, она до сих пор не может поверить тому, что увидела.
"Это было впечатляюще... и великолепно", - призналась автор ролика.
Смерч направился в сторону коммуны Фура. Многие деревья были вырваны с корнем в результате непогоды.
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