Во Франции очевидцы сняли на видео смерч в нескольких метрах от себя

Во Франции очевидцы сняли на видео смерч, который образовался в воде в нескольких метрах от них.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во Франции очевидцы сняли на видео смерчидеозапись была опубликована в Twitter.

По словам одной из свидетелей такого редкого зрелища, она до сих пор не может поверить тому, что увидела.

"Это было впечатляюще... и великолепно", - призналась автор ролика.

Смерч направился в сторону коммуны Фура. Многие деревья были вырваны с корнем в результате непогоды.