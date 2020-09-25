США расширили список санкций по Ирану

Власти США расширили список санкций в отношении Ирана, внеся в него двух судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в городе Шираз.

Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина, сообщаетТАСС.

Исправительные учреждения, подпавшие под санкции, расположены в городах Шираз, Урмия, Мешхед. Никаких пояснений Минфин пока не приводит.

Ранее в четверг специальный представитель США по Ирану Эллиот Абрамс на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил, что Вашингтон намерен в ближайшее время объявить о санкциях в отношении иранских официальных лиц в связи с недавней казнью 27-летнего борца Навида Афкари. Иранское агентство Fars сообщило 12 сентября о приведении в исполнение смертного приговора в отношении 27-летнего Афкари, который обвинялся в убийстве охранника в городе Шираз в сентябре 2018 года.