https://news.day.az/world/1273978.html Король Норвегии госпитализирован
Король Норвегии госпитализирован
Король Норвегии Харальд V в пятницу утром был госпитализирован. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на пресс-службу королевской семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Его Величество король Харальд был сегодня утром госпитализирован", - отметила пресс-служба, не приводя информацию о причинах такой меры. Харальду V 83 года, он вступил на престол в 1991 году.
Кронпринц Хокон в пятницу вместо отца будет руководить заседанием Госсовета. Еще в четверг король принимал участие в одном из официальных мероприятий в Осло.
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