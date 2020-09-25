Подозреваемый в атаке на людей в Париже задержан

Подозреваемого в нападении с мачете на людей у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже задержали на площади Бастилии. Об этом сообщает в пятницу, 25 сентября, телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Атака произошла ранее в этот же день на улице Николя-Аппер в 11-м округе французского Парижа. В результате произошедшего были ранены четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщал премьер-министр страны Жан Кастекс.

По данным телеканала, среди пострадавших двое сотрудников информационного агентства First Lines. Ранее сообщалось, что одним из раненых является сотрудник продюсерской компании Première Lines.

Причины случившегося пока не выяснены. В Елисейском дворце телеканалу заявили, что президент республики Эммануэль Макрон следит за ситуацией.