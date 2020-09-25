Число жертв коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек

Число жертв коронавируса в мире приближается к 1 млн человек, однако цифра вполне может увеличится и до 2 млн.

Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это вполне возможно, - отметил он. - За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек". "Однако многое можно сделать уже сейчас, чтобы спасти жизни и не допустить этого", - сказал Райан.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. С начала распространения заболеваний, по данным организации, вирусом заразились 32,2 млн человек, а общее число жертв пандемии достигло 983 тыс. человек.