Пассажиры украинского АН-26 на ходу выпрыгивали из самолета

При падении самолета под Чугуевом в Харьковской области пассажиры на ходу выпрыгивали на землю. Благодаря этому спаслись два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщил губернатор области Алексей Кучер в эфире телеканала Украина 24.

Также он информировал, что обоих выживших отправили в 4-ю больницу города Харьков.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, спастись удалось двум курсантам.

"Один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", - указано в сообщении.

По словам главы ОГА, перед падением пилот самолета сообщил об отказе левого двигателя, что не является критической ситуацией для опытного летчика.

"Насколько я понимаю, там был опытный летчик", - заявил Кучер.

Имена пассажиров АН-26 власти пока не раскрывали, однако в харьковских пабликах появился соответственный список.