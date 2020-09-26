Британия вместе с Фондом Билла Гейтса разработала план предотвращения пандемий

Великобритания совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также британской благотворительной организацией Wellcome Trust разработала международный план действий по предотвращению новых пандемий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона.

Глава британского правительства представит его в субботу, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

Соединенное Королевство намерено использовать период своего председательства в Группе семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), приходящегося на 2021 год, чтобы совместно с другими странами добиваться воплощения плана в жизнь. Он состоит из пяти пунктов, направленных на повышение готовности международных организаций и отдельных государств к вспышкам опасных заболеваний.

Программа предполагает создание по всему миру сети центров изучения зоонозов - встречающихся среди животных инфекционных заболеваний, которые с течением времени могут стать опасными и для человека. Как отмечается в документе, около 60% всех патогенов, носителями которых являются люди, возникли среди животных, а затем видоизменились и теперь представляют опасность для человека. Задачей центров будет выявление и изучение потенциально опасных микроорганизмов до того, как произойдет их мутация.

Кроме того, предлагается расширить мощности по производству лекарств и вакцин, создать систему раннего предупреждения кризисных ситуаций в сфере здравоохранения, существенно расширив международное сотрудничество и обмен информацией в данной области, а также уменьшить количество торговых барьеров, которые, по мнению Великобритании, сейчас мешают противостоять пандемии нового коронавируса. Авторы плана предлагают разработку международных протоколов на случай кризисных ситуаций, которые будут охватывать множество областей, позволяя правительствам разных стран с самого начала проводить скоординированную политику в рамках общего подхода к решению проблемы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, свыше 983 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения, выздоровели 934 146 человек, умерли 20 056.