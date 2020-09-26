В Грузии коронавирусом заразились еще 296 человек

За последние сутки в Грузии выявлено еще 296 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 4 960.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5 584 человека находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Сообщается, что вылечились 1 819 человек, от коронавируса скончались 27 человек.