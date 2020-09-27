В Москве скончались 18 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом, пишет gazeta.ru со ссылкой на оперштаб.

"В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице заразились 283 760, выздоровели 244 006, погибли 5 146 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов - умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.