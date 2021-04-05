В Германии не будут пускать в рестораны без теста на COVID

Власти небольшого саксонского города Августусбурга разрешили посещение ресторанов и заселение в гостиницы при условии наличия у человека отрицательного результата недавнего теста на коронавирус.

"Это правильное решение, - согласен турист Йенс Бауэр. - Очень приятно, что у нас появилась возможность - разумеется, сначала пройдя тест - ходить в рестораны и некоторые магазины".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такое послабление - редкость для Германии, живущей с декабря в условиях локдауна, который в апреле стал еще жестче. Но все желающие принять участие в этом "эксперименте" должны сначала зарегистрироваться и получить индивидуальный штрих-код.

"Странное чувство от этого, - делится своим впечатлением турист Олаф Мирвальд: - с одной стороны вроде бы возвращение к норме, а с другой - довольно специфическое, со штрих-кодом. А тестироваться придется каждый день, так как результат действителен не более суток".

Получение пропуска не освобождает его владельцев от обязанности носить маски и держаться друг от друга на расстоянии. В случае если число заражений в Саксонии будет продолжать расти, эксперимент будет свернут.