В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов

Южное командование ВС США сообщило, что все содержавшиеся в самом засекреченном объекте тюрьмы Гуантанамо - "Лагере 7" - заключенные были переведены в другой блок.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, существование "Лагеря 7" (Camp 7), также известного как "Лагерь Платинум" (Camp Platinum), держалось в тайне в течение двух лет после создания в 2006 году. В этом лагере содержались "особо ценные заключенные" тюрьмы. В 2017 году один из заключенных "Лагеря 7", сомалиец Гулид Хассан Доурад рассказал, что узники лагеря ежедневно подвергаются психологическим пыткам в своих тюремных камерах.

Как сообщается в заявлении командования, заключенные из "Лагеря 7" были переведены в соседний "Лагерь 5", что теперь позволит содержать всех 40 заключенных Гуантанамо на двух объектах.

В заявлении утверждается, что эти изменения "не ставят под угрозу защиту сил и их безопасность или миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного обращения" с заключенными. Сколько заключенных содержалось в "Лагере 7", командование не сообщило.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, военные долгое время отказывались даже признавать местонахождение "Лагеря 7" на базе и никогда не позволяли журналистам попасть внутрь объекта.

Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призывали администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.

Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.

Всего через Гуантанамо прошли 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, остались лишь 40 заключенных.