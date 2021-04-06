В Беларуси автомобиль въехал в толпу молодых людей

В белорусском городе Глуск Могилевской области водитель Audi совершил наезд на толпу людей возле кафе, после чего попытался скрыться. Пострадали пять человек. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщается в Telegram-канале МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным правоохранителей, в ночь на понедельник водитель машины поссорился в кафе с другими посетителями, что, предварительно, стало причиной наезда.

"Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа", - информирует силовое ведомство и добавляет, что один пострадавший госпитализирован.

После наезда водитель попытался скрыться с места преступления. Его остановили за пределами города. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний житель Бобруйска. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.