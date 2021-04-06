Состояние Илона Маска увеличилось на $6 миллиардов за сутки

Капитал американского предпринимателя Илона Маска за сутки вырос на 6 миллиардов долларов на фоне роста стоимости акций производителя электромобилей Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Богатство Маска теперь составляет 169,8 миллиарда долларов. В настоящее время глава Tesla и SpaceX находится на второй строчке в списке самых богатых людей, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу, капитал которого составляет 188,6 миллиарда долларов.

Отметим, что большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.